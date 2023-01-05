Vatan Partisi ve Osmanlı Ocakları, HDP’nin banka hesaplarına bloke konulması üzerine bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Vatan Partisi ve Osmanlı Ocakları, HDP’nin banka hesaplarına bloke konulması üzerine bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer’in de bulunduğu bir heyet, hakkında kapatılma davası süren HDP’nin banka hesaplarına bloke konulması üzerine Osmanlı Ocakları’nı ziyaret ederek Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ile istişarelerde bulundu.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, milli birlik ve beraberlik için tüm unsurlara karşı mücadele etmeye hazır olduklarını belirterek, "Değerli Başkanımız Kadir Canpolat’a nazik tavırları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye’mizin önünde zorlu günler var. Bağımsızlığımız, birliğimiz ve bütünlüğümüz için hep beraber ikinci bir İstiklal Savaşı veriyoruz ve bu zorluklardan korkmuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nin, FETÖ’nün ve PKK’nın önümüze getirdiği bütün unsurlarla kararlı bir şekilde mücadele etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Bursalı, HDP’nin yalnızca banka hesaplarına bloke konulmasının tek başına yeterli olmadığına ve partinin tamamen kapatılması gerektiğine vurgu yaparak, “Bugün Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hesaplarına bloke koyması, Mehmetçiğe saldırı için giden paraların kesilmesi çok hayırlı olmuştur. Ama biz diyoruz ki; bloke koymak yetmez, HDP’nin kapatılmasıyla bunu sonuçlandıralım. Türk’üyle Kürt’üyle bütün milletimiz hep beraber Türkiye’nin önündeki zorlu süreçlere omuz omuza girmeye kararlıyız. Türkiye’nin bütün milli kuvvetleri Türkiye’yi omuz omuza aydınlıklara çıkaracaktır” şeklinde konuştu.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada HDP’nin kapatılma davasının çok yönlü bir şekilde ele alınarak sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, “Vatan Partisi’nin Özgür başkanımız öncülüğünde, bugün Türkiye düşmanlığı yapan bir siyasi partinin yani HDP’nin kapatılması ile ilgili yapmış olduğu ziyaretten duymuş olduğum memnuniyeti ifade ederim. HDP’nin bugün Anayasa Mahkemesi tarafından ödeneklerine bloke konmasını olumlu yönde bir gelişme olarak kabul ediyoruz. HDP’nin kapatılması konusunun çok yönlü bir şekilde tartışılarak nihayete kavuşmasından yanayız. Çünkü HDP’nin daha fazla taraftar toplamaması ve bölgedeki demokrasi yarasının daha fazla kaşınmaması adına kapatılması ya da kapatılmaması konusu bir kez daha gözden geçirilmelidir. HDP yöneticilerinin siyasi yasaklı hale gelmeleri kararının partinin bütçesinin elinden alınmasıyla birlikte daha yerinde olacağı kanaatindeyiz. HDP’nin kapatılması eğer bölgedeki halkımızın bir yarasını kaşımayacaksa bu kararın uygun olabileceği lakin bir başka yarayı kaşıyacaksa onun da uzlaşı kültürüyle nihayete kavuşması açısından çok yönlü düşünülmesi kanaatindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Canpolat, ülke içerisinde hiçbir vatandaş arasında ayrım yapılmaması gerektiğine de değinerek, “FETÖ ve PKK bölücü terör örgütlerinin ülkemizden püskürtülerek bağımsız Türkiye’nin inşasında birliğimize kastedenlere fırsat vermemiz lazım. Türk de biziz, Kürt de biziz. Alevi de biziz, Sünni de biziz; biz bir milletiz. Bizim kardeşliğimize gölge düşüren siyasi partilerin art niyetli olduğu bilinmelidir. Bu art niyeti ortadan kaldırmak, kardeşliği pekiştirecekse bu yönde olumlu görüşlerimiz vardır ama ‘demokrasiye bir darbe olabilir mi’ tartışması masaya yatırılmalıdır ve eğer ki HDP başka bir siyasi partiyle devam edecekse, bu kapatma mevzusu onlara daha fazla güç verecekse, kapatma konusunu da gözden geçirmeliyiz. Bu anlamda, Vatan Partili yetkililerin yapmış olduğu bu anlamlı ziyaret için kendilerine teşekkür ederim. 2023 seçimlerinin şimdiden ülkemize hizmet noktasında hayırlara vesile olacağını ifade ederim” ifadelerini kullandı.