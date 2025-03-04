Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ilkokullar arası ’Vatan, millet, bayrak ve kahramanlık’ temalı şiir okuma yarışması gerçekleştirildi.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ilkokullar arası ’Vatan, millet, bayrak ve kahramanlık’ temalı gerçekleştirilen şiir okuma yarışmasına 19 okul katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yarışma bölümüne geçildi.
Programa Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin büyük bir özenle hazırladığı şiir performansları izleyicilerden tam not aldı.
Yarışma sonunda birinciliği Afşar Ortaokulu, ikinciliği Alemşahlı İlkokulu ve üçüncülüğü Dadağlı İlkokulunu temsil eden öğrenciler kazandı. Dereceye giren okullara çeşitli armağanlar verildi.