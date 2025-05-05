New York’ta Vatan Korosu, Atatürk ve Cumhuriyet temalı konserle Türk ezgilerini yankılandırdı; gelirler Türkiye’deki ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Türk Müziği Kültür ve Müzisyenler Derneği bünyesindeki Vatan Korosu, New York’ta düzenlediği konserde Türk toplumuyla buluştu. Atatürk ve Cumhuriyet vurgusuyla dikkat çeken konsere yoğun katılım oldu.

“Şimdi Uzaklardasın”, “Bir Başkadır Benim Memleketim” gibi eserlerin seslendirildiği gecede, finalde “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” marşı ayakta alkışlandı.

Koro Şefi Gökhan Seyrek yönetimindeki konser, 4,5 aylık çalışmanın eseri oldu. Zeybek performansıyla renk katan Zümral Sare Hüyük de büyük ilgi gördü.

Dernek Başkanı Sibel Özdemir, “Kültürümüzü yaşatmak ve bir arada olmak bizim için kıymetli. Gelirlerimizi Türkiye’deki ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlıyoruz” dedi. Özdemir, sponsorlara teşekkür ederek plaket verdi.

Koro üyesi Şeref Can Özdemir, uzun vadeli hedeflerinin New York’ta bir Türk müzik okulu kurmak olduğunu belirterek destek çağrısı yaptı.

Koro Şefi Seyrek ise provaların dayanışma ortamına dönüştüğünü vurguladı. 26 yıldır gönüllülük esasıyla çalışan koro, Mehmetçik Vakfı ve depremzede çocuklar gibi birçok projeye destek sağladı. Gecenin sonunda katılımcılar, Sultan Restoran’da kutlama yemeğinde bir araya geldi.