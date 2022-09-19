1996 yılında sınır ötesi operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada bir gözünü kaybeden Gazi Taner Saydam, "Varsın vatana feda olsun, hatta bu canımızda feda olsun. Bugün gel derlerse bugünde giderim" dedi.

1996 yılında sınır ötesi operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada bir gözünü kaybeden Gazi Taner Saydam, "Varsın vatana feda olsun, hatta bu canımızda feda olsun. Bugün gel derlerse bugünde giderim" dedi.

Elazığ’da yaşayan 47 yaşındaki Taner Saydam, 1996 yılında askerlik görevi nedeniyle gittiği sınır ötesi operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada bir gözünü kaybetti. Saydam, 3 başarılı ameliyat geçirdi ancak gözünün açılmasına yetmedi. Şuanda market işleterek yaşamını sürdüren Gazi Saydam, aradan geçen 26 yıla rağmen aynı duygularla yaşadığı süreci anlattı. Vatan aşkı ile yanıp tutuşan Gazi Saydam, bugün olsa yine gideceğini ve canını vatana seve seve verebileceğini söyledi.

4 çocuk ve 2 torun sahibi olan Gazi Taner Saydam, “1995 yılında vatani görevimi yapmak üzere acemi birlik olarak Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu Çavuş Talimgah Bölüğünde 3 aylık görevimi tamamladım. Daha sonra Hakkari Dağ Komando Tugayına usta birliğimi yapmaya gittim. Yaklaşık 2 aylık bir eğitimden sonra operasyonlara gitmeye başladık. 1996 yılının ekim ayında Kuzey Irak’ta operasyon sırasında teröristlerle çatışma çıktı. Sıcak çatışma sonucunda gece saat 2 sıralarında sağ gözüm ve böbreğimden yaralandım. Hiç bir şey hissetmedim o anda silah elimden düştü. O yaralı halimle silahımı aramaya çalışıyorum. Komutanım dedi ki silahını bırak sen kendini kurtarmaya bak. Bende hayır silahımı bulmadan bir yere gitmem dedim. Silahımı buldum sonra sabah saat 5 sıralarında helikopter geldi bizi alıp götürdü. Diyarbakır askeri hastanesinde bir ameliyat geçirdim. Gülhane askeri tıp akademisinde de iki defa operasyon geçirdim. Yaklaşık 72 gün de psikiyatri tedavisi gördüm” dedi.

Vatan için diğer gözünü de feda edebileceğini dile getiren Saydam, “Çok şükür bugünlere geldik vatan sağ olsun. Tedavilerimin ardından babamla birlikte 1998 yılından 2006 yılına kadar market işlettim. Şimdi de Elazığ’da market işletiyorum. 1996 yılında vurulduktan sonra ilk yıl biraz bir geçiş süreci oldu ondan sonra hiçbir şey hissetmedim. Bir göz vatana vermişiz çok mu diğer gözde gitse ne olacak ki. Bir söz var sürekli hepimiz duyuyoruz bir şehit babasından ya da bir gazimizden, ’vatan sağ olsun’ diyorlar. Bu iki kelime çok şey ifade ediyor ama hiç kimse bilmez. Vatan sağ olsun ne demek biliyor musun yani ben çocuğumu bu vatan için feda ederim vatanımızı çocuklarımızdan daha üstün tutuyoruz. Vatan sağ olsun diyor ve geçiştiriyoruz. Ama o söz öyle bir söz değil, çok derin anlamları olan bir söz. Çok şükür ben hiçbir şekilde muzdarip olmadım bu gözümü kaybettim diye varsın vatana feda olsun hatta bu canımızda feda olsun. Bugün gel derlerse bugünde giderim. Vatana diğer gözümü de bacağımı da kolumu da tüm varlığımı da veririm. Yeter ki vatanımız sağ olsun” diye konuştu.