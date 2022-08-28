30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi’nde tören provası gerçekleştirildi. Provada bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara ve Deniz Kuvvetleri, Jandarma, atlı birlikler ve polis ekipleri hazır bulundu. Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi’ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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