Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü, Gürpınar ilçesinde inşa edilen “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi”nin yapımını sürdürüyor.

Kentteki atık su sorununu çözmek ve çevre kirliğinin önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinde yapımına başladığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde hummalı bir çalışma sürdürüyor. Kentte kazandırdığı altyapı yatırımları ve devam eden atık su arıtma tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe kavuşturan Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü, Van Gölü Havzası’nın gelecek nesillere daha temiz bırakmayı hedefliyor. VASKİ Genel Müdürlüğünün 2023 Yatırım Programı ve İller Bankası’nın “Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri” (SUKAP) bünyesinde Gürpınar ilçesinde yaklaşık olarak 58 bin metrekarelik alanda yapılan tesis, 31 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor.

Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte birinci kademe 2035, ikinci kademe ise 2050 yılına kadar ilçenin arıtma ihtiyacını karşılayacak. Özellikle ileri biyolojik arıtma teknolojileri kullanılan tesis, iki kademe olarak karbon, azot ve fosfor giderimine dayalı olacak. Tesis içerisinde yer alan üniteler genel olarak; ön arıtma (fiziksel arıtma), biyolojik arıtma, çamur arıtımı ve yardımcı tesisler alt başlıklarında yer alacak. Tesiste ayrıca kaba ızgara, ince ızgara, kum ve yağ tutma, giriş terfi merkezi, biyofosfor havuzları, havalandırma havuzları, son çöktürme havuzları, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, dezenfeksiyon ünitesi (uv), çamur susuzlaştırma ünitesi, blower binası, idari binası yer alıyor. 2022 Kasım ayı içerisinde yapımına başlanan proje ile ileri biyolojik atıksu artıma teknolojisiyle ilçedeki atık sular çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden deşarj edilecek.

Gürpınar ilçesine uzun yıllar hizmet verecek olan tesisin 2023 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.