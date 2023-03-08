Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğünde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde unutulmadı.

Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğünde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde unutulmadı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünde çalışan kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı. Kurumda çeşitli görevlerde bulunan kadınlara VASKİ Genel Müdür yardımcıları Abdulvehap Gezgen, Emre Eşme ve Kemal Balkış tarafından karanfil verildi.

Kadın personelleri tek tek dolaşarak karanfil takdim eden VASKİ Genel Müdür yardımcıları, kısa süreli sohbet ederek kurumda çalışan kadınların ve tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutladı.

Ayrıca, asrın felaketinde hayatını kaybeden kadınları da rahmetle yâd ettiler.

Genel müdür yardımcıları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığı kadın çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.