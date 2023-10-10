Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsaldaki içme suyu depolarında güneş enerjisi ile çalışan tam otomatik klorlama sistemine geçiyor.

Vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik içme suyu ulaştırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip eden VASKİ, kent genelinde kullandığı otomatik klorlama sistemini kırsal mahallelerdeki içme suyu depolarında da kullanmaya başladı. İlk etapta kırsaldaki 400 depoda kullanılmaya başlanan sistem, diğer depolarda da kullanılacak. Yeni kurulan sistem ile birlikte 24 saat aralıksız içme suyunun dezenfeksiyonu (klorlanması) sağlanırken, vatandaşlara güvenli ve sağlıklı içme suyu ulaştırılıyor.

İlçe merkezlerindeki depolarda da teknolojiyi daha verimli bir şekilde kullanmak ve işgücü maliyetlerini minimize etmek için klorlamanın her aşamasını takip edebilecek yeni bir sistem geliştiriliyor. Dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yürütülmesi ve teknik olarak en doğru sistemin hayata geçirilmesi adına alt yapı hazırlıkları devam eden yeni sistemle birlikte; klorun otomatik olarak yerinde ölçümlenmesi, depodaki tüm cihazlara ait bilgilerin merkezden izlenebilmesi ve oluşabilecek arızalara hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi amaçlanıyor.

Çalışmaları devam eden yeni otomasyon sisteminin en kısa sürede devreye alınması hedefleniyor.