Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklık nedeniyle birçok evin susuz kaldığı Bahçesaray ilçesinde, su kaynağının bulunduğu 3 bin 500 metre rakımlı Sovak Dağı’nın zirvesine malzemeleri katır sırtında taşıdı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklık nedeniyle birçok evin susuz kaldığı Bahçesaray ilçesinde, su kaynağının bulunduğu 3 bin 500 metre rakımlı Sovak Dağı’nın zirvesine malzemeleri katır sırtında taşıdı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın direktifleri doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kırsal kesimlerdeki mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba harcıyor. Çalışmalar çerçevesinde VASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Bahçesaray ilçesine bağlı Yaşlıkavak Mahallesi’nin içme suyu sorununu çözmek için harekete geçti. Bölgede yapılan incelemeler sonucunda eski kaptajların su ihtiyacını karşılayamaması, eski kaptaj kaynaklarının yetersizliği ve yaz aylarında meydana gelen kuraklık ve ana kaynağının bulunduğu 3 bin 500 metre yüksekliğindeki Sovak Dağı’nın zirvesinde bulunan su kaynağında ciddi su sorununu yaşandığı tespit edildi.

“Malzemeler katırlarla taşındı”

Mahalledeki içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlatan VASKİ ekipleri ana kaynağın bulunduğu 3 bin 500 metre yükseklikte ki su kaynağına ulaşmak için sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktı. Zorlu coğrafya da arazi araçlarıyla dağın eteklerine kadar ulaşan ekipler yolun bitmesiyle birlikte malzemeleri katırlara yükledi. Yaklaşık 2 kilometrelik yolu katırlarla kat eden ekipler zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Ekipler zirvede bulunan kaynakta yeni kaptaj ve yenileme çalışmalarına başladı. Eski hat ve kuraklıktan dolayı yıllardan bu yana su sıkıntısı yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri yapılan çalışmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek VASKİ ekiplerine teşekkür etti. Çalışmanın kısa sürede tamamlanması planlanırken, yeni kaptaj ve yenileme çalışmalarıyla birlikte mahallenin içme suyu sorunun en kısa zamanda çözülmesi hedefleniyor.