Antalya’da bir kişi, babasının vasiyetiyle kamu kurumlarına ücretsiz klima bakımı yaptığını belirterek, belediyenin 8 spor tesisindeki 30 klimayı götürüp zamanında geri getirmeyince hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Belediyenin olayla ilgili iç soruşturma başlattığı, şahısla ilgili ise adli işlem yapıldığı belirtildi.

Antalya’da bir kişi, babasının vasiyetiyle kamu kurumlarına ücretsiz klima bakımı yaptığını belirterek, belediyenin 8 spor tesisindeki 30 klimayı götürüp zamanında geri getirmeyince hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Belediyenin olayla ilgili iç soruşturma başlattığı, şahısla ilgili ise adli işlem yapıldığı belirtildi.

Antalya’da klima bakım servisi işi yaptığını söyleyen Asım Ç., "Babamın vasiyeti, ücretsiz klima bakımı yapıyorum" diyerek, Muratpaşa Belediyesinin 30 klimasını söküp götürdü ve geri getirmedi. Geçtiğimiz 7 Kasım günü Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne gelen Asım Ç., görevlilere şirket sahibi babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarının klimalarına ücretsiz bakım servisi işi yaptıklarını söyledi. Belediye yetkilileri, kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan gerekli izni aldı. Bunun ardından Asım Ç., bir hafta sonra belediyeye ait 8 spor salonu ve tesislerdeki 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü. Klimaların teslim süresinin gelmesi üzerine görevliler telefonla aradıkları Asım Ç.’den parçaların gelmemesi nedeniyle sürenin uzadığı cevabını aldı. Verilen sürenin ardından 15 gün yeniden Asım Ç.’yi arayan görevlilere şahıs, belediyenin klimalarını almadığını söyledi.

Hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Klimaların 3 gün içinde teslim edilmemesi nedeniyle Asım Ç. hakkında "kamu malına zarar verme", "görevi kötüye kullanma" ve "dolandırıcılık" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Asım ç, hakkında adli süreç başlatılırken, Muratpaşa Belediyesinin ise personelin olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti için iç soruşturma başlattığı öğrenildi. Klimaların maddi değerinin yaklaşık 600 bin lirayı bulduğu belirtildi.

Öte yandan, Süleyman Evcilmen Spor ve Sergi Salonu’nun bazı bölümlerinde klima ünitelerinin yerinde olmadığı kameraya yansıdı.