Dünya Varto Gımgım sayfası yönetim kurulu üyeleri, “Vartolu üniversite öğrencileri geleceğimizdir ”proje çerçevesinde hayırseverlerin desteği ile 50 kız öğrenciye ayda 500 TL olmak üzere burs verecek.

Dünya Varto Gımgım sayfası yönetim kurulu üyeleri, “Vartolu üniversite öğrencileri geleceğimizdir ”proje çerçevesinde hayırseverlerin desteği ile 50 kız öğrenciye ayda 500 TL olmak üzere burs verecek.

Sosyal medyada faaliyetlerine devam eden ve 2. yılında yaklaşık 20 bin üyesi bulunan Dünya Varto Gımgım sayfası yönetim kurulundan örnek davranış. Geçen yıl Varto depremi anısına 66 üniversite öğrencisine burs veren platform, bu sene de 2022-2023 yılında eğitim öğretime devam edecek olan Varto ilçesinde ikamet eden ve 4 yıllık üniversitelere giden yaklaşık 50 kız öğrencinin eğitim öğretimlerine katkıda bulunmak üzere harekete geçti. “Vartolu üniversite öğrencilerimiz geleceğimizdir” projesi ile bu yıl geçekleştirmiş oldukları kararlarla yaklaşık 50 kız öğrenciye hayırsever vatandaşların katkısıyla toplanan gelirlerle Varto nüfusuna kayıtlı ve çeşitli üniversitelere giden öğrencilere ayda 500 TL katkı sunacaklar.

Vartolu doktor Harun Kaya ve Almanya’da bulunan iş adamı Deniz Özvural ile bu işe başladıklarını ifade eden dernek başkanı Weşan Teşan, geçen sene 66 öğrenciye burs katkısında bulunduklarını söyledi. Bundan cesaret alarak hayırseverlerin desteği ile bu yıl da kız öğrencilere burs vermeye başlayacaklarını dile getiren Teşan, “Bundan sonra da bursun Almanya Frankfurt Varto Derneği aracılığıyla devam edecek” dedi.

“Sosyal medyada Varto ilçemiz için neler yaparız” diyen dernek yönetim kurlu üyesi Berna Gündüz, “İlçemizin sosyoekonomik ve kültürel değerlerini değerlendirmek üzere katkılarda bulunmak için çaba sarf etmeye başladık. Biz facebookta Dünya Varto Gımgım sayfasını kurarak kısa sürede 20 bin üyeye sahip olmaya başladık. Bu üyelerimizin desteği ile ilçemizde neler yapabiliriz düşüncesi ağır bastı. Bizler ‘Vartolu üniversiteli öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir’ diyerek öğrencilere burs sağlamayı kararlaştırdık. Durumu ilk önce Vartolu doktorumuz olan Harun Kaya’ya izah ettik. Böyle bir imkânın Vartolu öğrenciler için önemsediğini söyleyerek bize cesaret verdi. 5 bin TL ile bize katkı sundu. Bu senede bize 10 bin TL katkı sundu. İş adamı Deniz Vural ise 40 bin TL yardımda bulundu. Vural Bey bu sene yeniden 50 kız öğrencimiz için yine 40 bin TL katkı sundu. Biz sosyal medya sayfası yönetim kurulu olarak burs komisyonunu kurarak çalışmalara başladık. Bunlardan sonra da sağ olsunlar hayırseverlerimiz bize katkı sundular. Özellik bir konu bizi hem çok sevindirdi hem de düşündürdü. Özellikle Polonyalı ve Hindistanlı arkadaşlarımda ‘madem öğrencilere burs vereceksiniz bizde katkı sunmak istiyoruz’ diyerek öğrencilere para yardımında bulundular. İlçede gazetecilik yapan ve denetim kurulu üyemiz olan Fatih Çelik’ten de danışmanlık alarak daha da olumlu çalışmaya başladık. Ben şahsım yönetim kurulu adına arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Özellikle bize bu konuda katkı sunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve bize maddi ve manevi destekte bulunan her kese teşekkür ederim. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretiminde ne kadar katkı sunarsak bizim için mutluluk getirecektir. Özellikle kız çocukları bu konuda önceliğimizdir. Kızlara daha çok önem vermek istiyoruz. Kızlarımız göz nurumuzdur. Diyoruz ki üniversite okuyan kız öğrencilerimize sende destek ol. Öğrencilerden de bir isteğimiz var. Varto için özellikle derslerine çalışıp başarı elde etmelerini istiyoruz. İlk etapta 50 kız öğrencimize aylık 500 TL burs vermeyi planlıyoruz. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Burs katkısı alacak kız öğrenciler ise kendilerine yapılan bu anlamlı katkılardan dolayı hayırseverler ile Varto Dünya Gımgım sayfası yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler.