Muş’un Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün (HEM) düzenlemiş olduğu kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen yılsonu sergilerinin açılışında konuşan Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan, hedeflerinin tüketen değil üreten ve ürettikleri ile aile bütçelerine katkı sunan meslek sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Turan, "Merkezimizce gönüllülük esasına dayanarak açmış olduğumuz sosyal ve kültürel kurslarla toplumun kültür seviyesini yükseltmek, bilgi ve becerileri kazandırmak hedeflenmiştir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 48 öğreticinin istihdam edilmesi ile 258 kurs açarak çalışmamıza devam ettik. Bunun 178 kursu mesleki teknik kursları, 80’i ise genel kurslar ve kurslarımıza 2 bin 800 bayan, bin 400 erkek olmak üzere toplam 4 bin 250 kişi katıldı. Çok güzel çalışmalarımız oldu” dedi.

Varto Müftüsü Bayram Öztürk de el emeği göz nuru ile yapılan elif harfini inceleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Usta öğreticilerin el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı serginin iki gün açık kalacağı belirtildi.

Serginin açılışına İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan, kamu kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.