Muş’un Varto ilçesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin sonuçları açıklandı.

28 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi tamamlandı. Muş’un Varto İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bahriye Akburu ile İlçe Seçim Müdürü Mücahit Özoğul yönetiminde yapılan seçimler de sorunsuz tamamlandı. Seçimlerin sonuçlarını açıklayan Varto Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bahriye Akburu, ilçede 83 sandıkta 15 bin 255 seçmenin oy kullandığını söyledi. Kullanılan geçerli oy sayısının 14 bin 932, geçersiz oy sayısının ise 323 olarak belirlendiğini ifade eden Akburu, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bin 610, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise 13 bin 322 oy aldığını söyledi.