Muş’un Varto ilçesinde üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın ederek dua etti.

Muş’un Varto ilçesinde üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın ederek dua etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Varto Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından Hacı Kaya Özer Camii’nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Programa Vartolular, akın ederek geceyi namaz ve dualarla idrak etti. Gecede okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Varto Müftüsü Bayram Öztürk, günün anlam ve önemine değinerek, "Regaip, kelime anlamı olarak rağbet edilen, kıymetli olan demektir. Gelin biz de bu anlama uygun hareket edelim. Bu üç ayların başlangıcında, bugünlere kıymet verelim, rağbet edelim. Rabbimize şükran olsun sadece biz Müslümanlara bunu nasip etti. Vartolular gerçekten buna hasret kalmıştı. Maneviyata çok hasretti. Bu maneviyat iklimi içerisinde cami doldu taştı. Kardeşlerimiz güzel bir program yaptılar. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eylesin” dedi.

İmam hatiplerin Kur’an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi. Programa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, Varto Müftüsü Bayram Öztürk, vaiz Hacı Kaya Özer Camii imam hatibi Habil Bingöl, İmam Hatipler ile vatandaşlar katıldı