Muş’un Varto ilçesinde oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri, Muş’un Varto ilçesinde de sorunsuz bir şekilde devam ediyor. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bahriye Akburu ile İlçe Seçim Müdürü Mücahit Özoğul de seçim sandıklarını tek tek gezerek seçimle ilgili herhangi bir sıkıntının olup olmadığını sandık kurulu başkanlarına sordular.

Sandıkları tek tek gezip sorun olup olmadığını tespit ettiklerini ifade eden İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakime Bahriye Akburu, şimdiye kadar ilçe genelinde bir sıkıntının olmadığını söyledi. Akburu, "Güvenlik tedbirlerimizle birlikte çok güzel bir seçim günü geçiriyoruz. İlçe merkezimiz ile köylerinde herhangi bir olumsuzluk bize gelmedi. Vatandaşlarımız şeffaf bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Allah’a şükür şimdiye kadar olumsuz bir durum yok" diye konuştu.

Vatandaşlar ise güzel bir seçim havası olduğunu ve oy verme işlemlerine devam ettiklerini söylediler.