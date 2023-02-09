Muş’un Varto Belediyesi, ilçede bir haftadan beri etkili olan kar yağışının ardından temizleme çalışması başlattı.

Muş’un Varto Belediyesi, ilçede bir haftadan beri etkili olan kar yağışının ardından temizleme çalışması başlattı.

Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder’in talimatıyla çalışmalara başladıklarını söyleyen Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen son dört günde yağan kar yağışının hemen ardından süratle tüm ana yolları ve sokakları temizlediklerini söyledi. Işık, "Şehir içerisinde biriken karları ve ilçemizin çarşısında hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yığınlarını toplayıp daha sonra kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. 8 iş makinesi, 2 kamyon ve 10 personelle 24 saat olmak üzere çalışıyoruz. Şu anda bazı noktalarda topladığımız karları ilçe dışına naklediyoruz. İlçemizin tüm sokakları temiz, herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.