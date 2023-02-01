Muş’un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) bünyesinde işe alınacak kişiler kurayla belirlendi.

Muş’un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) bünyesinde işe alınacak kişiler kurayla belirlendi.

İŞ-KUR İl Müdürlüğü tarafından 4,5 ay süreliğine Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçe merkezi ile köy okullarında çalıştırılacak olan işçiler için Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Başvuran 286 kişi arasında yapılan kurayla 23 kişi belirlendi.

Kurada ismi çıkanlar işe alınmanın mutluluğu ile konferans salonundan ayrıldılar.

Kura çekimine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tahir Tunç de katıldı.