Derelerin donduğu ilçede hava sıcaklığının ise eksi 21 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.

Varto ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Havaların soğumasının ardından ilçede bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken; ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. İlçenin Sibirya soğuklarının etkisi altına girdiğini söyleyen Bülent Apak adlı vatandaş, “Hava özellikle akşam saatlerinde çok soğuyor. Allah depremzede kardeşlerimizin yardımcıları olsun” dedi.

Malazgirt’te depremzedeler için yardım seferberliği

Malazgirt’te depremzedeler için yardım seferberliği

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