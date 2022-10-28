Törene Varto Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Hasan Taş, Cumhuriyet Başsavcısı Suna Baleşmeli, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyüp Özkok, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Muş’ta “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 2. Toplantısı” yapıldı

Muş’ta “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 2. Toplantısı” yapıldı

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