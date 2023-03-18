Muş’un Varto ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Varto Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti. Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programda öğretmen Dilek İnan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşması yapıldı. Şiirlerin ve Türkülerin okunduğu program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Programa, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekiline Vekâleten Muş Vali Yardımcısı Berker Çırak, Cumhuriyet Başsavcısı Suna Bal Eşmeli, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Yazı İşleri Müdürü Hıdır Arslan, Jandarma Bölük Komutanı Vekili Jandarma Üsteğmen İsmail Eşmeli, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.