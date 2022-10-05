Muş’un Varto ilçesinde “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Muş’un Varto ilçesinde “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Varto Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuyan Kaymakam Mehmet Güder, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu programda sizlerle birlikte faydalanma nasibine ulaşmaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Din görevlilerimizin gayret ve çabalarını takdirle karşılıyorum. Kendilerinin haftalarını kutluyorum” dedi.

Varto İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ise camilerin önemli mekânlar olduğunu söyledi. Din görevlilerinin de bu amaçla görevlerini sürdürdüklerini söyleyen Öztürk, “Diyanet İşleri Başkanlığı 1986 yılından beri her yıl ekim ayının ilk haftasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş. Bu sene Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerini aynı anda kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Camilerin vazgeçilmez değerleri olan din gönüllüsü arkadaşlarımızın emek ve gayretlerini de dikkate alarak haftanın ismini 2003 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak yeniden düzenlemiştir. Bu hafta boyunca her yıl farklı bir tema işlenmiş ve seçilen temalar konusunda duyarlılık oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yılın teması ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşad.’ Programımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tarihten günümüze hayatını insanlığa ve İslam’a adayan, mihraplardan, minberlerden, minarelerden, kürsülerden, Hakk’ın ve hakikatin sesini yükselten, Allah’ın kitabını ve güzel ahlakı öğreten tüm hocalarımıza selam olsun" dedi.

Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir’in “Peygamberimiz, Cami ve İrşad’ konulu konferansının ardından program sona erdi.