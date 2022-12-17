Muş’un Varto İlçe Müftülüğü tarafından 2022 yılı içerisinde göstermiş oldukları özverili gayretlerinden dolayı İmam Hatiplere teşekkür belgesi verildi.

Muş’un Varto İlçe Müftülüğü tarafından 2022 yılı içerisinde göstermiş oldukları özverili gayretlerinden dolayı İmam Hatiplere teşekkür belgesi verildi.

Varto İlçe Müftülüğü, 2022 yılı içerisinde göstermiş oldukları özverili gayretleri ve başarılı çalışmaları sonucunda İmam Hatipler İsa Beyas, Bülent Tepe ve Mehmet Kartal’a Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İlçe Kaymakamı Mehmet Güder tarafından İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk aracılığıyla teşekkür belgesi verildi.

Varto İlçe Müftüsü Bayram Öztürk tarafından yapılan aylık mutad toplantı sonrasında ilgili personele başarılarının devamını dileyerek belgelerini tevdi etti. Verilen belgelerin ardında açıklamada bulunan Müftü Öztürk, ”İlçemizde gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrasında müftülük bünyemizde çalışmalarını sürdüren imamlarımızın başarılarını gören Diyanet İşleri Başkanımız ile İlçe Kaymakamımız tarafından gözlemlemelerinin ardından kendilerine teşekkür belgeleri verilmesi uygun görülmüştür. Bizde bu günkü toplantımızda imamlarımız olan İsa Beyas’a, Bülent Tepe’ye, Mehmet Kartal’a belgelerini verdik. Emeği geçen her kese teşekkür ederim. İmamlarımıza yapacakları çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.