Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Musa Ayyıldız, Cumhuriyet Savcısı Bilge Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyüp Özkök, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Musa Ayyıldız tarafından sunulan çelengin ardından program, İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Kaymakam Musa Ayyıldız, törene katılan her kesin Cumhuriyet bayramını kutladı.