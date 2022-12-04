Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) Varto’yu temsil eden Yeşil Varto Spor Kulübünün talepleri ve Varto Kaymakamlığının girişimleri sonucu ilçe çim sahaya kavuştu.

Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) Varto’yu temsil eden Yeşil Varto Spor Kulübünün talepleri ve Varto Kaymakamlığının girişimleri sonucu ilçe çim sahaya kavuştu.

Muş’un Varto ilçesinde 2020 rakımlı Bingöl Dağları’nın eteğinde bulunan top sahasında Varto Kaymakamlığının katkılarıyla yapılan yenileme çalışmalarının ardında çim serimi de tamamlandı. Açıklamalarda bulunan Yeşil Varto Spor Kulübü Teknik Direktörü Sadettin Özer, artık kendi sahalarında maç yapacakları için mutlu olduğunu ifade ederek, “Taraftarımızla buluşmamız bizim için artı bir avantaj. İnşallah bu avantajı güzel bir şekilde kullanıp bu sene hedefimiz olan 3. Lige çıkacağız. Bu saatten sonra taraftarlarımızı da arkamıza alıp daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Bütün Varto halkını Cizre maçına bekliyoruz” dedi.

Yeşil Varto Spor Kulübü Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Aydın Durmuş ise beş haftadır Muş Spor sahasında karşılaşmalara çıktıklarını belirterek, “İlk resmi maçımızı burada oynayacağız. Bu sahamızı bize kazandıran kaymakamımıza ve bir tuğla indiren herkese çok çok teşekkür ederiz. Allah’ın izniyle taraftarımızın desteğiyle 3. Lige mutlak başarı ile çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm Vartoluların ve hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendi sahalarında karşılaşmalara çıkacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yeşil Varto Spor oyuncusu Tevfik Şanver de, “Varto halkımız ve bizim için güzel bir saha oldu” dile konuştu.