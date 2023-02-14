KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Muş’un Varto Müftüsü Bayram Öztürk başkanlığındaki görevliler, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Muş’un Varto Müftüsü Bayram Öztürk başkanlığındaki görevliler, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde binlerce insanın ölümüne neden olan depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. Varto ilçesinde depremzedeler için toplanan yaklaşık 7 tır yardım malzemesi bölgeye gönderilirken, yaraların sarılması için de çalışmalar devam ediyor.

Nurhak ilçesinde çalışmalara başlayan Varto Müftüsü Bayram Öztürk başkanlığındaki görevliler de depremzedelerin ihtiyaçlarının temini konusunda çalışıyor. Varto Müftüsü Öztürk, ellerinden gelen tüm yardımları depremzedelere ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, “Onların sorun ve sıkıntılarını dinleyip çözüm noktasında gerekli adımları atıyoruz. Allah bir daha bu ülkeye böyle bir afet olayını göstermesin. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin baş sağ olsun” dedi.