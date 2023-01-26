Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanlığının Varto’yu Güzelleştirme ve Kültür Derneği lokalinde yapılan genel kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin oluşturulması ve faaliyet raporunu okumasının ardından oy kullanma işlemine geçildi. İki adayın yarıştığı seçimlerde 208 oydan 115 oy alan Sabahattin Kartal başkan seçildi.

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