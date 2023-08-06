ANTALYA (İHA) – Kepez Belediyesi, Varsak bölgesinin sosyal yaşam kalbi olan eski belediye binasının 5 bin 500 metrekarelik bahçesini meydan olarak düzenliyor. Çınar ağaçlarının bulunduğu bahçeye, taş mimaride millet kıraathanesi de yapılacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde yapılan kalıcı yatırım ve imar düzenlemeleriyle 10 mahalleden oluşan Varsak bölgesi, adeta siyahtan beyaza bir değişimi yaşadı.

Olimpik kapalı yüzme havuzu, kültür salonu, kreş, kütüphane, bulvar büyüklüğünde açılan yeni yollar, cadde ile sokakların sıcak asfalt konforuyla buluşturulması, onlarca park düzenlemesi, güreş sahası, yeni okullar, pazar yerleri ve imar düzenlemesi gibi yatırımlarla bölge, kasabadan modern bir şehre dönüştü.

Atıl bina ve bahçe yaşama kazandırıldı

Kepez Belediyesi, bölgenin sosyal yaşam kalbi olan eski Varsak Belediye binasının önündeki bahçeye de yeni bir kimlik kazandırdı. Bahçenin içerisinde Varsak Belediyesi döneminde düğün salonu olarak yapılan ancak atıl halde kalan bina, 2012’de gerçekleştirilen tadilat ve güçlendirme çalışmasıyla 150 kişilik butik kültür merkezi haline getirilmişti.

Meclis kararıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’ın isminin verildiği salonla, Varsak bölgesi kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturulmuştu. İçerisinde yetişmiş çınar ve servi ağaçlarının bulunduğu ve yıllardır atıl halde kalan belediye bahçesi de, yeşil alan düzenlemesiyle bölge sakinlerinin hizmetine açılmıştı.

Ağaç dokusu korunacak

Kepez Belediyesi, çevresinde caminin, okulların, kültür merkezinin ve mezarlığın bulunduğu bahçeyi, şimdi de ‘Varsak Millet Kıraathanesi’ olarak düzenliyor. Proje bünyesinde bahçedeki eski belediye binası, ekonomik ömrünü tamamlaması ve bir bölümünün imar yolunda kalmasından dolayı yıkıldı. Binadaki belediye vezneleri ise Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde hizmet vermeye devam ediyor. Düzenleme çerçevesinde bahçeyi güzelleştiren çınar ve servi ağaçlarına dokunulmayacak. Yaklaşık 80 ağaç, bahçeyi güzelleştirmeye devam edecek.

Meydana taş kıraathane

Mevcut su havuzunun da yıkılmayacağı bahçede, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları, fitness ve çocuk oyun parkı oluşturulacak. Bölgenin önemli bir sosyal yaşam ve buluşma yeri olması dikkate alınarak meydana 200 metrekare büyüklüğünde millet kıraathanesi yapılacak. Geleneksel kıraathane kültürünün yaşatılacağı binanın yapımında doğal taş kullanılacak. Akseki Düğmeli Evler ile Selçuklu mimarisinde projelendirilen kıraathanede, 2 salon, bir fuaye, mutfak ile lavabolar yer alıyor. Kıraathanenin 900 metrelik bahçesine traverten taş döşenecek. İçerisinde mini bir kütüphanenin olacağı Varsak Millet Kıraathanesi ile bölge sakinlerine çınar ağaçlarının gölgesinde sosyal aktivitelerini yapabilme imkânı sunulacak.

Meydan düzenlemesi, Kepez Belediyesi’nin açtığı ve yeni bir şehir girişi güzergâhı olan Hamza Taş Bulvarı’nın yanında gerçekleştiriliyor. Bu yolu kullanan sürücüler için de kıraathane bir mola noktası olacak.

Kepez Belediyesi meydana dönüştürülecek olan bahçenin yanındaki tarihi su sarnıcının çevre düzenlemesini de önceki yıllarda yapmıştı.

“Demli bir çay, kitap ve çınar ağacı, daha ne olsun!”

Başkan Hakan Tütüncü, Varsak Millet Kıraathanesi Projesi’nin, bölgeye prestij ve değer kazandıracağını söyledi. Varsak bölgesinin sosyal yaşam kalbi olan belediye bahçesini güzel bir meydan projesiyle daha kullanışlı hale getireceklerini belirten Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Bahçedeki, eski Varsak Belediyesinin hatırası olan ağaçları koruyarak, geleceğe taşıyoruz. Nice hemşehrimiz, bu ağaçların gölgesinde dinlenmeye, güzel bir vakti paylaşmaya devam edecek. Düzenleme çerçevesinde mevcut yeşil dokuyu daha da artıracağız. Meydana, çınar ağaçlarıyla uyumlu güzel de bir taş mimaride Millet Kıraathanesi yapacağız. Meydan ve kıraathane; bir dinlenme, kitapla buluşma ve geleneksel kıraathane nostaljisinin yaşandığı bir nokta olacak. Kıraathanelerin isim kökeni ‘okumak’ anlamına gelen ‘kıraat’ten geliyor.

Aynı zamanda kıraathane ‘okuma salonu’ ya da ‘okuma evi’ olarak da anılır. Bu bakımdan günlük gazetelerin olacağı kıraathanemizde mütevazı bir kütüphane de hizmet verecek. Demli bir çay, kitap ve çınar ağacı, daha ne olsun

İhale süreci tamamlandıktan sonra Varsak Millet Kıraathanesi’nin düzenlemesinin yapımı başlayacak. Projenin yapımını, bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.