Kepez Belediyesi, Varsak bölgesindeki Aydoğmuş ve Şelale mahallerinde kaldırım çalışması başlattı. Bölgede 10 bin metrekare yaya yolu kilit taşlı kaldırımlarla konforlu hale geliyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede yaya trafiğinin konforlu ve rahat bir şekilde yapılması için kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak asfaltı ve altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların yaya yolu, kilit taşlı kaldırımlarla rahat ve konfora kavuşturuluyor.

Varsak bölgesindeki Aydoğmuş ve Şelale mahallerinde sıcak asfaltı tamamlanan cadde ve sokakların her iki yönündeki yaya yollarında kilit taşlı kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor.

Kaldırım çalışması, Aydoğmuş Mahallesi’nde 128 5,1288, 1286 ve 1284 sokaklarda, Şelale Mahallesi’nde ise 7380, 7342,7351 sokaklar ile Varsak Bey Caddesi’nde yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, her iki mahalle sakinlerini, 10 bin m2 parke kaldırım ve 7 bin metre uzunluğunda bordür taşı çalışmasıyla rahat ve emniyetli yaya yoluyla buluşturuyor.

Engelsiz kaldırımlar

Özellikle engelli araçlarının kaldırıma çıkabilmesi için de yaya yollarının giriş kısımlarına eğimli rampalar yapıldı. Varsak Bey Caddesi’ndeki kaldırımda ise görme engelliler için hissedilebilir yüzeyli taşlarla iz yolu da oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü, iz takip taşı olmayan kaldırımlarda hissedilebilir yüzey kaplaması yapacaklarını dile getirdiler.

Bölgedeki kaldırım çalışmasının yakın bir zamanda tamamlanacağını ifade eden Fen İşleri Müdürü Ali Arslan, yatırım planlaması çerçevesinde altyapısı ve sıcak asfaltı tamamlanan cadde ve sokaklarda kaldırım düzenlemesinin devam edeceğini bildirdi.