Kepez Belediyesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin 6. şubesinin yapımı tamamlandı. Varsak bölgesine yapılan kreşte, eğitim önümüzdeki günlerde başlayacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesine 140’dan fazla okulun yapılmasını sağlarken, kreş hizmetiyle de okul öncesi eğitime destek veriyor.Başkan Hakan Tütüncü, birinci döneminde çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla kreş projesini gerçekleştirdi. Nasreddin Hoca ismi verilen kreş ve gündüz bakım evi projesinin ilk binası Teomanpaşa Mahallesi’ne yapıldı. Bu eğitim tesisinin şubeleri zaman içerisinde Özgürlük, Ahatlı ve Erenköy mahallelerinde de hizmete açıldı.

Belediye binasının bulunduğu Teomanpaşa Mahallesi’ne, yoğun talepten dolayı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin ikinci şubesi de kazandırıldı. Bu 5 kreşte şu anda 638 çocuğa okul öncesi eğitim veriliyor.

6.Kreş Varsak’a

Kepez Belediyesi, sağlıklı ve modern binaları, kaliteli eğitimi, sosyal faaliyetleri ve tecrübeli kadrosuyla ilçe halkının beğenisini kazanan kreşlerine bir şube daha ekledi. Yeni kreş, Varsak bölgesine yapıldı. Yaklaşık 200 öğrenci kapasiteli kreş binası, Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda 3 bin metrekare büyüklüğündeki belediye hizmet alanına inşa edildi. Güzel bir mimari tasarımla, büyük bir bahçeyle, renkli bir tefrişatla çocuklar için sıcacık ve neşeli bir eğitim yuvası oluşturuldu.

Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi Varsak Şubesi’nde, 10 sınıf, yemekhane, uyku odası, oyun alanı ve çok amaçlı salon bulunuyor. Kreşin çim ekilen geniş bahçesine geleneksel oyun alanları da çizildi.

“Marka olduk”

Başkan Hakan Tütüncü, kreş binasının açılışını önümüzdeki günlerde yapacaklarını duyurdu. Kreşin, bölgenin okul öncesi eğitim ihtiyacını karşılaması bakımından önemli bir yatırım olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, “Yatırımlarımızın merkezinde daima çocuklar ve kadınlarımız var. Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi projemizi de çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek amacıyla ilçemize kazandırdık. Kreşlerimiz çok beğenildi ve sevildi. Zaman içerisinde büyüdük ve şimdi 6. şubemizi açıyoruz. Kreşlerimizle, okul öncesi eğitimde önemli bir kalite markası oluşturduk. Bu markanın 6. Şubesini Varsak bölgesine kazandırdık. Varsak kreşimiz, hem çalışan annelerimize, çocuklarımıza iyi gelecek bir eser hem de okul öncesi eğitime de değer katacak bir iş oldu” açıklamasını yaptı.