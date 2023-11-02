Varsak Kent Meydanı Projesinin temeli Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımlarıyla atıldı. Başkan Tütüncü, “Yepyeni, yemyeşil, sevgi dolu şirin bir kent köşesini hem Varsak’a hem de Antalya’mıza kazandırıyoruz” dedi.

Kepez Belediyesi, eski Varsak Belediye binasının önündeki alanı Varsak Meydan Projesi’yle güzelleştiriyor. Kepez Belediyesi’nin Varsak Bölgesinin sosyal yaşam kalbi olan eski belediye binasının bulunduğu 5 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştireceği, içinde taş mimaride millet kıraathanesinin de yer alacağı Varsak Meydan Projesi’nin temeli atıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak Kent Meydanı Projesi’nin startını mahalle muhtarları ve belediye bürokratlarıyla beraber verdi.

“Burada büyük bir medeniyet birimi var”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak’ta büyük bir medeniyet birimi olduğunu ve o medeniyet birikiminin hatıralarını muhafaza ederek, geleceğe taşımayı çok önemsediklerini söyledi. Başkan Tütüncü, “Varsak, Varsak beylerinden bu yana son derece nitelikli özel önemli yerleşim yerlerinden biri. Türk’ün kadim yerleşim şehirlerinden birisi. Dolayısıyla burada büyük bir medeniyet birimi var. O medeniyet birikimin hatıralarını muhafaza etmek ve geleceğe taşımak bizler için önemli. Eski Varsak Belediyesi’nin olduğu bu alanı güzel bir meydan haline getirip, buradaki ulu çınar ağaçlarının altında hemşehrilerimizin güzel vakit geçirecekleri güzel bir tesisi hem Varsak’a hem de Antalya’mıza kazandırıyoruz. 2024 yılı Ocak ayı itibariyle Varsak Kent Meydanı yeni yüzüyle, yeni görüntüsüyle hemşehrilerimizin hizmetine girecek. Varsak’ta çok önemli bir tarih var. Bu tarihi gün yüzüne çıkarıp geleceğe taşımak için yaptığımız bir dizi çalışma var. Varsak Kent Meydanı projesi de bunlardan biri. Varsak Kent Meydanı projemiz hayırlı olsun” dedi.

Varsak Kent Meydanı Projesi

Proje kapsamında; bahçeyi güzelleştiren çınar ve servi ağaçlarına dokunulmayacak. Yaklaşık 80 ağaç, bahçeyi güzelleştirmeye devam edecek. Mevcut su havuzunun da yıkılmayacağı bahçede, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları, fitness ve çocuk oyun parkı oluşturulacak. Bölgenin önemli bir sosyal yaşam ve buluşma yeri olması dikkate alınarak meydana 200 metrekare büyüklüğünde millet kıraathanesi yapılacak. Geleneksel kıraathane kültürünün yaşatılacağı binanın yapımında doğal taş kullanılacak. Akseki Düğmeli Evler ile Selçuklu mimarisinde projelendirilen kıraathanede, 2 salon, bir fuaye, mutfak ile lavabolar yer alıyor. Kıraathanenin 900 metrelik bahçesine traverten taş döşenecek. İçerisinde mini bir kütüphanenin olacağı Varsak Millet Kıraathanesi ile bölge sakinlerine çınar ağaçlarının gölgesinde sosyal aktivitelerini yapabilme imkânı sunulacak.

Meydan düzenlemesi, Kepez Belediyesi’nin açtığı ve yeni bir şehir girişi güzergâhı olan Hamza Taş Bulvarı’nın yanında gerçekleştiriliyor. Bu yolu kullanan sürücüler için de kıraathane bir mola noktası olacak.

Kepez Belediyesi meydana dönüştürülecek olan bahçenin yanındaki tarihi su sarnıcının çevre düzenlemesini de önceki yıllarda yapmıştı.