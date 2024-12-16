Kepez Belediyesi, Varsak Demirel Mahallesi 2097 Sokak’ta yaşanan su taşkını sorununu çözmek amacıyla bölgedeki dere yatağını genişletiyor.

Kepez Belediyesi, yağmurlu havalarda su taşkını olmaması için altyapıdaki sorunları gidermeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mahallede yağmur suyu drenaj hattı inşa eden ve yağmur suyu mazgallarını temizleyen Kepez Belediyesi, dere yataklarını da ıslah ediyor. Ekipler, ilçenin doğu kısmındaki yağmur sularının tahliyesinde önemli payı olan Ay Deresi’nin kapalı olan bölümünde ıslah çalışması gerçekleştirdi. Bölgeye uzunluğu 225 metre (m), genişliği 4 m olan su tahliye kanalı inşa edildi. Önceki yıllarda bölgede yapılan yol çalışmaları sonucunda hem dere yatağı daralan, hem de kot farkı oluşan Varsak Demirel Mahallesi’nde 2097 Sokak’ta yer alan Aktaş Deresi’nde yağışlı havalarda yaşanan su taşkını sıkıntısı da çözülüyor.

Taşkın sorununa kalıcı çözüm

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yaşanabilecek taşkınları önlemek amacıyla dere yatağında genişletme çalışması başlattı. Dere yatağındaki kot farkı da giderilmesi amaçlanan çalışma kapsamında dere yatağı üzerinde bulunan arsa tapusu verilen yapılar tahliye edilerek derenin başlangıç kısmı için Şahinbey Caddesi’nde menfez inşa edildi. Derenin cadde ile 2097-2099 caddeleri kesişine kadar olan 100 metrelik bölümüne ise ağız genişliği 2 metre olan kutu menfez yerleştirilecek. Genişletme kapsamında dere yatağının yanında yer alan 2097 Sokak’ın kapalı olan bölümü de açılıyor. Çalışma çerçevesinde oluşan toprak hafriyatı da, yeşil alanların düzenlenmesinde değerlendirilmek üzere kamyonlarla Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün şantiyesine taşındı.

Çalışmaları yerinde inceledi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çalışma alanında incelemelerde bulunarak altyapı çalışması hakkında bilgi aldı. Aşırı yağışlarda ilçede su taşkını sorunu yaşanmaması için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Kocagöz, “Güneş, Hüsnü Karakaş, Teomanpaşa, Fevzi Çakmak mahallelerimizde drenaj hattı yaptık. Birçok mahallemizde yağmur suyu mazgallarının, açık su tahliye kanallarının temizliğini gerçekleştirdik. İlçemizi ikiye bölen su kanalının bitki, çöp ve dip çamur temizliğinin yapılmasını sağladık. Varsak Demirel Mahallemizde dere yatağının dar olmasından bölgede, yağışlı havalarda su taşkını yaşanıyordu. Vatandaşlarımız bu sorunun çözümünü istedi. İvedilikle bu sorunu çözecek olan çalışmayı başlattık. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğümüzün ve diğer kamu kurumlarının destekleriyle ilçemizin altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaştan hizmet teşekkürü

Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocagöz’e ve ekibine teşekkür etti. Genişletme çalışması yapılan derenin çevresi de imar planındaki kullanımına uygun olarak yeşillendirilecek. Bu çalışmanın yatırım planlaması kapsamında önümüzdeki aylarda yapılacağı bildirildi.