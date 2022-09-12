Gaziantep’te 27 yaşındaki hasta, bacaklarında ağrı ve şişliğe neden olan varisten, ANKA Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı yöntem ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te 27 yaşındaki hasta, bacaklarında ağrı ve şişliğe neden olan varisten, ANKA Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı yöntem ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te, 27 yaşındaki A.A, sol bacağında şişlik ve şiddetli ağrılar nedeniyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğine başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, toplar damarlarında ciddi yetmezlik saptanan hastanın, varis ameliyatı olmasına karar verildi. Gerekli ameliyat hazırlıkları yapıldıktan sonra hasta, Doç. Dr. Utkan Sevük ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Kapalı yöntemle uygulanan operasyon, başarı ile sonuçlanarak hasta ameliyat olduğu gün taburcu edildi.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren genç,” Varislerimden şikayetçiydim, bir sürü yere gittim ve hiçbir sonuç alamadım. Bacağımdaki varis nedeniyle şişlik ve ağrılarım artınca tedavi olmaya karar verdim. Bunun için de ANKA Hastanesi’ni tercih ettim. Doç. Dr. Utkan Sevük hocamız hastalığın ilerlediğini ve basit çözümlerle bu sıkıntının kontrol atına alınamayacağını, bu nedenle de cerrahinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kapalı yöntem ameliyatım başarıyla yapıldı. Ameliyatın ardından ağrılarımdan, varislerimden kurtuldum. Doktoruma ve benimle çok iyi ilgilenen ANKA personeline teşekkür ederim” dedi.

“Varis ameliyatı artık çok konforlu”

Ameliyatın başarılı geçtiğini dile getiren Doç. Dr. Utkan Sevük, “Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülen bir damar hastalığıdır. Hastalarımız genellikle bacaklarda şişlik, mavi mor damarların verdiği görüntü bozukluğu şikayetleriyle geliyorlar. Bacaklarda genişleyen varisler ciddi estetik bozukluğun yanı sıra bacaklarda ağırlık hissi, yanma, ağrı, karıncalanma, pıhtı tutma, enfeksiyon gibi sübjektif yakınmalara neden olabiliyor. Genellikle ileri yaşlarda görülen varis, genç yaştaki kişilerde de görülmeye başlayan bir damar hastalığı haline geldi. Özellikle pandemi sürecinde artan hareketsizlik nedeniyle genç yaşlarda da varisle karşılaşmaya başladık. Toplumda 20 ila 70 yaş arasındaki her iki kişiden birinde olduğu tahmin edilen varisin, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor. ANKA Hastanesi’nde, varis hastalığının en güncel yöntemlerle tanı ve tedavisi rahatça yapılmaktadır. Ameliyatın olduğu gün hasta taburcu olmaktadır. Kapalı varis ameliyatından sonra kısa sürede hastalar günlük hayata dönebilmektedir” diye konuştu.