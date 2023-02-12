Kocaeli’nde İzmit Belediyesi, depremzedelerin üşümemesi için varillerden soba yapıyor. Toplanan atıl durumdaki variller dezenfekte edildikten sonra mazgal ve boru eklenerek sobaya dönüştürülüyor. Usta ellerde üretilen sobalar, ısınma ihtiyacının karşılanması için deprem bölgelerine gönderiliyor.

Kocaeli’nde İzmit Belediyesi, depremzedelerin üşümemesi için varillerden soba yapıyor. Toplanan atıl durumdaki variller dezenfekte edildikten sonra mazgal ve boru eklenerek sobaya dönüştürülüyor. Usta ellerde üretilen sobalar, ısınma ihtiyacının karşılanması için deprem bölgelerine gönderiliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgelerine yardımlar sürüyor. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni yaşayan Kocaelililer ise gerek kan vererek gerekse yardım malzemesi desteğinde bulunarak, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede ısınma ihtiyacının karşılanması için İzmit Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Daire Müdürlüğü bünyesinde çalışan ustalar, kullanılmayan varilleri sobaya dönüştürüyor. Boş variller dezenfekte edildikten sonra atölyelere getiriliyor. Burada önce kapakları kesilen varillere tutacak takılıyor. Yerleştirilen mazgallar sayesinde ise yakılan odun ve kömür sebebiyle varillerin alt kısımlarının erimesinin önüne geçilmiş oluyor. Eklenen boru sayesinde de dumanın direkt dışarıya çıkışı engellenerek, çadırlarda kullanılması elverişli hale getiriliyor. Hummalı çalışmaların neticesinde yaklaşık bir saatte üretilen sobalar, tırlara yükleniyor.

"Deprem bölgesindeki zorlu havayı görünce burada ısınamıyoruz"

Depremzedeler için kenetlendiklerini belirten İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, "Bizler 17 Ağustos depremini yaşayan, gören bireyler olarak deprem bölgesindeki zorlu havayı görünce burada ısınamıyoruz. Elektriğin olmadığı ve hava şartlarının çok soğuk olduğu ortamda ısınmak çok önemli. İzmit Belediyesi olarak biz de ’Ne yapabiliriz?’ diye düşündük. Elimizdeki boş varilleri sobaya dönüştürmeye karar verdik. Elimizdekilerin haricinde vatandaşlarımızdan da aldığımız varilleri ufak dokunuşlarla sobaya çeviriyoruz. Umarım bir nebze olsun vatandaşlarımıza fayda sağlamış oluruz. Milletimize geçmiş olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Yeni yapmaya başladık. Şu an 50-60 civarında yaptık, seri üretime geçtik. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunduk. Duyarlı vatandaşlarımızda boş varillerini bizlerle paylaşıyorlar. Bizleri arıyorlar, biz gidip nakliyesini sağlıyoruz. Şantiyemize getiriyoruz ve burada ufak dokunuşlarla soba haline çevirip, deprem bölgesine gönderiyoruz" dedi.

"Onları en iyi biz anlarız"

Soba imalatında çalışan usta Emir Kocaman, "Elimizde olan mevcut boş varillerimizden deprem bölgesine gönderilmek üzere soba imal ediyoruz. Burada kaynak atölyesinde 15 kişiyiz. Bir sobanın yapımı yaklaşık 30-45 dakika sürüyor. Buradaki bütün malzemeleri el işçiliği ile yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar o bölgeye göndermeye çalışıyoruz.1999 depremi yaşadık. Onları en iyi biz anlarız desek yalan olmaz. O yüzden elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde onlara ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.