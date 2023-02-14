Samsun’da sanayiciler biriktirdikleri 500’den fazla varili sobaya dönüştürerek, afet bölgelerine gönderiyor.

Samsun’da sanayiciler biriktirdikleri 500’den fazla varili sobaya dönüştürerek, afet bölgelerine gönderiyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası 10 ilde 40 binden fazla bina yıkıldı ve hasar gördü. Yıkılan binaların ardından depremzedelerin en büyük sorunlarından birisi de ısınma olarak dikkat çekti. Samsunlu sanayiciler, afet bölgesinde depremzedeleri soğuktan korumak ve diğer sanayicilere örnek olmak adına 208 litrelik yağ varillerini sobaya dönüştürüyorlar.

Hayırseverler ve sanayicilerden toplanan varilleri kendi imalathanesine getiren sanayici iş adamı Necati Dündar, 1 haftadır kendi üretimini durdurarak işçilerini soba yapımında görevlendirdi. İşçiler varillerde gerekli dönüşümü yaparak soba haline getirdi.

“500 yağ varilini sobaya dönüştürdük”

Depremzedelerin ısınma sorununa çare bulmayı ve dikkat çekmeyi hedeflediklerini ifade eden fabrika sahibi Necati Dündar “Sanayiciler olarak depremle ilgili ne yapalım diye düşünüyorduk. Araştırmalar sonucu afet bölgesinde soba ve ısınma sıkıntısının yaşandığını öğrendik. Esnaf, sanayiciler biriktirdikleri yağ varillerini bize ulaştırdılar. 500 adet yağ varilini sobaya dönüştürüyoruz. İçlerine ızgara yerleştirip, boru, boca, kapak ve havalandırma sistemlerini yapıyoruz. Varilleri güzel bir soba haline getiriyoruz. Sobaların içerisine ızgara, 2 boru ve 1 dirsek koyarak deprem bölgesine göndereceğiz. Yaptığımız 500 adetin yanı sıra diğer esnaftan da yapanlar var. 1 haftadır tüm işimizi, imalatımızı bıraktık deprem bölgesine soba üretiyoruz” dedi.

"Sobaları ihtiyacı olanlara ulaştıracağız"

Soba üretimindeki tüm masrafların kendileri ve sanayiciler tarafından karşılandığına dikkat çeken Dündar, “Bu sobalar karşılığında bir bedel almıyoruz. Tüm masraflar biz ve arkadaşlarımız tarafından karşılandı. Türkiye’deki diğer sanayicilere de örnek olmak istiyoruz. Sanayide biriken bu variller soba olarak dönüştürülebilir. Onlar da sobaya dönüştürüp, deprem bölgelerine gönderebilirler. Variller toplandıkça soba üretip deprem bölgesine göndermek istiyoruz. Soba için bir ekip oluşturduk. Ekibimiz devamlı soba üretecek. Yapılan variller biriktikçe de tırlara yükleyip göndereceğiz. Cumhurbaşkanlığı’ndan bizleri koordine ediyorlar. Bizlere verilen adreslere bu sobaları ihtiyacı olan insanlara ileteceğiz. Rastgele bir yere getirip, bırakmayacağız. Umarım sobalarımız, depremzedelerimizin ısınmasında faydalı olabilir” diye konuştu.

208 litrelik yağ varillerinden yapılan 500 soba, ihtiyaç sahibi depremzedelerle ulaştırılacak.