TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, karne hediyesi olarak davet ettiği çocuklarla ’Rafadan Tayfa: Kapadokya’ filmini izledi.

Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde yarıyıl tatili dolayısıyla, çocuklara ücretsiz Rafadan Tayfa: Kapadokya filminin özel gösterimi yapıldı. Yıldırım Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ücretsiz gösterimde salon doldu taştı. Çocuklara Rafadan Tayfa filmini karne hediyesi olarak izlettiklerini belirten Varank, Rafadan Tayfa’nın ünü Türkiye’nin sınırlarını aştığını söyledi. Varank, "TRT ortak yapımı, İsmail Fidan’ın çok kıymetli eseri Rafadan Tayfa Kapadokya’yı evlatlarımıza, yavrularımıza karne hediyesi olarak izletiyoruz. Çok izdiham var, hem çocuklarımız hem aileler gerçekten bu etkinliğe çok ilgi gösteriyor. Türkiye’de dizi sektöründe, özellikle ihracatta önemli işler yapılıyor. Dizilerimiz, en önemli ihracat kalemlerimizden bir tanesi haline geldi. Animasyonda da hem yetenekli gençlerimiz hem de bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz sayesinde çok güzel işler ortaya çıkıyor. Tabii Rafadan Tayfa markasını benim anlatmama gerek yok. Bütün çocuklar, aileler bu markayı çok iyi biliyorlar. Böyle bir markanın tutmuş olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında bizim değerlerimizle, medeniyet değerlerimizle uyumlu bir şekilde senaryolar ortaya konmuş olması. Buradaki animasyon karakterlerinin bizim çocukluğumuzda şimdiki genç arkadaşlarımızın, evlatlarımızın yaşadıkları gibi hayatlar yaşıyor olmaları. Bu manada gerçekten öncelikle İsmail Fidan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. En baştan itibaren bu markayı oluşturabilmek için, bu karakterleri ortaya koymayı bilmesi için çok büyük bir emek sarf etti. Tabii Türkiye’nin milli televizyonu TRT de bu işe yatırım yaparak aslında çok güzel bir işe katkı sağlamış oldu" dedi.

Çocukların biranda olsa yüzünü güldürebilmek için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Varank, "Yerel yönetimlerimizle, merkezi hükümetimizle büyük bir çaba ortaya koyuyoruz. Ben emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile filmin yönetmeni ve yapımcısı İsmail Fidan da katılımıyla eğlenceli bir şekilde seyredildi.