TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Osmangazi Meydanı’nda incelemelerde bulundu. Varank, Bursa’nın merkezindeki çöküntü bölgenin ihya edilerek kısa bir süre sonra cazibe merkezi olarak Bursalıların hizmetine açılacağını müjdeledi.

Varank, Bursa programı kapsamında Osmangazi Belediyesi’nin meydan ve katlı otoparktan oluşan çoklu projesini yerinde inceledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı Varank’a Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi ile

ilgili bir sunum yaptı. Ziyarette, Dündar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da hazır bulundu. Dündar, Osmangazi Meydanı Kentsel

Tasarım Projesi’nin 2 bin araçlık otoparkı, meydan, cami ve sosyal yaşamı destekleyecek üniteleriyle Bursa’ya vizyon kazandıracağını belirtti.

Sunumun ardından belediye binasının hemen yanındaki Osmangazi Meydanı’na geçerek projeyi yerinde inceleyen Varank, AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birinin Osmangazi’de hayata geçtiğini söyledi. Osmangazi’nin Bursa’nın en önemli ilçelerinden

biri olduğunu ifade eden Varank, “Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, güzel vakit geçirebilecekleri hizmetleri onlarla buluşturmak için AK Parti Belediyeciliği olarak başkanlarımızla gayret gösteriyoruz. Osmangazi Meydanı da bu anlamda hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri güzel bir eser olarak Bursa’ya kazandırılıyor. Bursalı hemşehrilerimiz, Ocak ayı itibariyle rahat nefes alabilecekleri bu

güzel meydana kavuşmuş olacak. Şu anda büyük bir gayretle çalışılıyor. Osmangazi Meydanı, inşallah şehrimizin yeni bir destinasyonu olarak hizmet edecek. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Varank, yer altındaki 4 katlı otoparkın şehir içi trafik yükünü de azaltacağına dikkat çekerek, vizyon projeden dolayı Başkan Dündar ve ekibini tebrik etti.

Bursa’nın yeni vitrini, Osmangazi Meydanı

1. etabı 1.500, 2. etabıyla birlikte 2.000 araçlık kapalı yer altı otoparkı ile bölgenin mevcut otopark ihtiyacına cevap verecek.

Park et-devam et uygulaması ile otoparka bırakılan araçlar sayesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile şehir merkezine yüklenen araç trafiği de azalmış olacak.

- İnşaat Alanı: 72.000 m

- Kamulaştırılan Alan: 23.315,23 m

- Kamulaştırma Maliyeti: 151.722.958,35 TL

- Toplam Proje Maliyeti: 416.000.000 TL (2019)

- Meydan: 40 bin m

- 1.500 kapalı toplam 2.000 araçlık otopark