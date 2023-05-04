13. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na katılan Van Ticaret Borsasının (VANTB) standı büyük ilgi görüyor.

Van Ticaret Borsasının da ev sahipliği yaptığı ve bölgenin en büyük çiftçi buluşması fuarı olarak adlandırılan 13. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Bölgenin en büyük fuarına destek veren Van Ticaret Borsasının (VANTB) standı büyük ilgi görüyor. Ziyaretçi akınına uğrayan stantta misafirleri VANTB Başkan Yardımcısı Muzaffer Bilen ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Özbek ağırladı.

VANTB standında misafirlere, Soğuk Süt Zinciri projesi bünyesinde toplanan doğal süt ve Bal Paketleme projesi bünyesinde üretilen Balcıvan ve Şehrivan markalı bal ikram edildi. Van otlu peyniri ve yöresel ürünler de misafirlere ikram edildi.

“Van ve bölgenin tarım ve hayvancılığına katkı sunuyoruz”

Fuara ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan VANTB Başkan Yardımcısı Muzaffer Bilen, “Soğuk Süt Zinciri, Bal Paketleme ve Canlı Hayvan Borsası projelerimiz ile buradayız. Organik ve sertifikalı balımızı milletimizin hizmetine sunuyoruz. Devletimizin ve valimizin destekleriyle borsa olarak Van ve bölgenin tarım ve hayvancılığına katkı sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Fuarımızın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Ziyaretçiler, VANTB’nin projeleri olan Soğuk Süt Zinciri, Bal Paketleme ve Canlı Hayvan Borsası projeleri ile ilgili bilgi aldı. Fuarın 7 Mayıs Pazar gününe kadar ziyarete açık olacağı bildirildi.