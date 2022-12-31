Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı yeni yıl mesajında 2023’ün insanlığın barış içinde yaşadığı, sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur içinde geleceğe umutla baktığı bir yıl olmasını dileyen Başkan Süer, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyor, umut ve beklentilerimizle yeni bir yıla giriyoruz. Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı engellemeyecektir. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 2023 yılında ülkemizin ve güzel kentimiz ve bölgemizin daha huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin ortak temennisi. Yeni yılda da huzura ve başarıya olan inancımızı tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek, Van’ımızı, bölgemizi ve ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak için bu güne kadar gösterdiğimiz çabayı bundan sonra da göstereceğiz. Borsamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilerine yönelik yeni projeler üretmeye devam edecektir. Yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz her projede ilimiz ve bölgemizin gelişmesine katkı vermeyi, üyelerimizle birlikte daha çok üretmeyi, daha çok istihdam sağlamayı hedefledik. Bu duygu ve düşüncelerle Van ve bölgedeki tüm hemşerilerimizin ve çok kıymetli üyelerimizin yeni yılını kutlar, 2023 yılının kentimize, bölgemize ve ülkemize daha fazla sevgi, daha fazla barış, huzur ve refah getirmesi temenni ederim’ dedi.