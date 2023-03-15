TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor, deplasmanda oynayacakları Zonguldak Kömürspor maçı öncesinde Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Zonguldak Kömürspor’la karşılaşacak olan Vanspor’da Başkan Ferhat Kıyak ve yönetimi, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ı makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Aktaş, “Meslek hayatımda ilk şark görevimi gurur ve heyecanla ifa ettiğim, Doğunun incisi Van’da kazandığım dostlukların neticesinde bizleri unutmayıp hatırlayan Vanspor kulüp başkanımız Sayın Ferhat Kıyak ve yönetimi sağolsunlar nezaket ziyaretinde bulunup vefa örneği gösterdiler. Bu vesileyle Vanspor’a başarılar dilerken, Van’ımızın güzel yürekli insanlarına, dost ve kardeşlerimize selam ve saygılarımı iletiyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda ise Vanspor yönetimi, İl Emniyet Müdürü Aktaş’a günün anısına forma hediye etti.