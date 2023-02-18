Vanspor Futbol Kulübü, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’nin en büyük felaketlerinden olan depremde etkilenen vatandaşlar yararına dostluk maçı yapacak.

Vanspor Futbol Kulübü, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’nin en büyük felaketlerinden olan depremde etkilenen vatandaşlar yararına dostluk maçı yapacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vanspor FK, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen depremzedelere destek için yarın Amedspor ile dostluk maçı yapacak. Yarın saat 13.00’te Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak olan müsabakaya tüm Van halkı davet edilirken, elde edilecek gelirin tamamının ise depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

Daha önce Diyarbakır’da oynanması planlanan dostluk maçı; Türkiye Futbol Federasyonu tarafından “Deprem yaşayan illerdeki stadyumların güvenlik nedeni ile yeniden ‘Spor alanı güvenlik sertifikası’ alması gerektiği” şeklindeki yanıtı ile olumsuz sonuçlanmış ve bu nedenle maçın Van’da yapılmasına karar verildi.

Öte yandan ’Yaralarımızı birlikte saracağız’ sloganıyla yapılacak olan maçın bilet fiyatları ise kale arkası ve maraton 100 TL, VIP’in ise 500 TL olarak belirlendiği açıklandı.