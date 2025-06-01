TFF 2. Lig play-off finalinde Vanspor FK ile Batman Petrolspor arasında oynanan karşılaşma, Van’da kurulan dev ekranda binlerce taraftar tarafından büyük bir coşkuyla izleniyor.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan final müsabakasında takımlarına ekran başından destek veren Vanspor FK taraftarları, kent merkezinde oluşturulan alanda bir araya geldi. Taraftarlar, karşılaşma boyunca büyük heyecan yaşarken, maçtaki tehlikeli ataklar sırasında adeta nefeslerini tuttu.

Dev ekranda maçı takip eden taraftarlar, Vanspor’un her atağında coşkuyla tezahürat yaparak takımlarına destek verdi. Güvenlik güçleri, alanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.