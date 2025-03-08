Vanmall Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı.

Van’ın önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Vanmall, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hem kadın personellere hem de kadın müşterilere karanfil dağıtan Vanmall yetkilileri, kadınların gününü kutladı.

Kadınların toplumda hak ettiği yerin daha da güçlenmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirten GLA Yönetim A.Ş. yekilileri, "Bugün, kadınlarımıza teşekkürlerimizi ifade etmek için bu anlamlı etkinliği düzenledik. Kadınların her alanda daha güçlü bir şekilde yer alması için her zaman yanlarındayız. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz" dediler.

Kadınlar ise böyle anlamlı bir günde kendilerini unutmayıp, karanfil dağıtan GLA Yönetim A.Ş. yetkililerine teşekkür ettiler.