‘Alışverişin Gülen Yüzü’ sloganıyla çok yakında hizmete açılacak olan ‘VANmall AVM’nin lansmanı, bugün perakende sektörünün en önemli isimlerinin katılımıyla Elite World Van otelde gerçekleşti.

‘Alışverişin Gülen Yüzü’ sloganıyla çok yakında hizmete açılacak olan ‘VANmall AVM’nin lansmanı, bugün perakende sektörünün en önemli isimlerinin katılımıyla Elite World Van otelde gerçekleşti.

Yakın zamanda açılışı yapılacak olan VANmall AVM Projesi, perakende sektör temsilcileri, basın mensupları ve katılımcılara tanıtıldı. Lansman programı GLA Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Müşaviri Av.Duygu Ortaköylüoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Av.Duygu Ortaköylüoğlu konuşmasında VANmall AVM’nin onlarca ulusal ve uluslararası alternatif markayı çatısı altında toplayarak, konforu ve alışveriş keyfini tasarım özellikleriyle bütünleştiren ticari bir alandan ziyade; Ziyaretçiler için sosyal, kültürel, eğlence adresi olacak eksiksiz bir yaşam alanı olarak dizayn edileceği ve özellikle yabancı turistler için rakipsiz bir merkez olacağını söyledi. Yoğun ilgi gören ve kahvaltılı sohbet toplantısı şeklinde gerçekleşen etkinliğe Türkiye’nin tanınmış birçok zincir mağaza kurucuları ve yöneticileri de katıldı.

"Ulusal ve uluslararası birçok marka çok yakında VANmall’da açılacak"

kahvaltı ve sunum ile başlayan, iş dünyası, ve basının yoğun katılımıyla geçen lansman programı; GLA Yönetim Gayrimenkul Danışmanlık Ceo’su Tahir Çelik’in anlatımlarıyla ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’in konuşması ile devam etti. Mehmet Fatih Çelikel iş insanlarına seslenerek Van’da kendilerini yatırım yapmaya davet etti ve bu konuda Devlet olarak her türlü kolaylığı göstereceklerini ifade etti. VANmall AVM’nin onlarca ulusal ve uluslararası alternatif markayı çatısı altında toplayarak, konforu ve alışveriş keyfini tasarım özellikleriyle bütünleştiren ticari bir alandan ziyade; Ziyaretçiler için sosyal, kültürel, eğlence adresi olacak eksiksiz bir yaşam alanı olarak dizayn edileceği ve özellikle yabancı turistler için rakipsiz bir merkez olacağı belirtildi. Önemli görüşmelerin ve anlaşmaların yapıldığı ve yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığı lansman programı katılımcıların Van gezisi ve akşam yemeği ile sona erdi.

“Doğu’nun cazibe merkezi Van’da sınırsız alışveriş deneyimi”

Van’ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde, günün her saatinde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan çarşının tam kalbinde yer alan VANmall AVM, Van ve çevresinde yaşayan illerde yaşayan kişilerin yaşamlarına yepyeni bir soluk getirecek ve modadan yeme içmeye, spordan teknolojiye kadar en fazla ürün seçeceğine sahip karma alışveriş merkezi olarak sınırsız alışveriş deneyimi sunacak.

“VANmall AVM çok yakında”

38.500 m Kapalı alanı, 17.500 m kiralanabilir alanı, ücretsiz otoparkı, kafeleri, restoranları, sinema salonları, çocuklar için oyun alanları, zengin marka karmasıyla dünyanın ünlü yerli ve yabancı markalarını bir araya getirecek ‘Alışverişin gülen yüzü VANmall AVM’ çok yakında açılacak.