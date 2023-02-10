Van’ın Saray ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Abdullah Acar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Van’ın Saray ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Abdullah Acar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay’da konakladığı binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Uzman Çavuş Abdullah Acar da hayatını kaybetti.

İki yıl önce evlenen ve Suriye’de görevli olan Acar, Antalya’nın Kepez ilçesinde kalan ailesinin yanına gitmek için izinle geldiği Hatay’da geceyi geçirdiği binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Acar’ın, Kepez’de toprağa verileceği belirtildi.