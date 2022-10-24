Vanlı Selami Çınarcı, bir yıl aradan sonra “Zirvelerin Ötesinde” ismini verdiği yeni kitabıyla tekrar okuyucusunun karşısına çıktı.

Vanlı Selami Çınarcı, bir yıl aradan sonra “Zirvelerin Ötesinde” ismini verdiği yeni kitabıyla tekrar okuyucusunun karşısına çıktı.

2021 yılında yazdığı “İçimdeki Mezar (Covid 19)" kitabıyla iyi bir çıkış yakaladığını belirten Selami Çınarcı, üç yıllık süre zarfında dört tane kitap yazarak büyük bir performans sergilediğini söyledi Klaros etiketiyle raflarda yerini alan “Zirvelerin Ötesinde” adlı yeni kitabıyla ilgili konuşan Çınarcı, “Kitaplarımda daha çok ülkemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri roman tekniğiyle yazmaya çalışıyorum. Bir nevi ülkemizdeki saklı kalmış güzellikleri okuyucuyla buluşturup tanıtımını yapıyorum. Çünkü roman yazmaya başlamadan önce derin bir araştırma yaptım. Araştırmalar sonucunda fark ettim ki ülkemizde ‘doğa ve dağcılık’ üzerine neredeyse hiç roman yazılmamış. Bu yüzden bu konuya eğildim ve 2019 yılında ülkemizin üç yüksek dağı olan Ağrı, Cilo ve Süphan dağları üzerine bir roman yazdım. Ondan sonraki süreçte de aynı çizgide roman yazma çalışmalarıma devam ettim ve son olarak ‘Zirvelerin Ötesinde’ ismini verdiğim bu yeni romanı yazdım. Bu alandaki eksikliği doldurmaya kararlıyım” dedi.

Tarihin bir safhasında Anadolu’da büyük bir medeniyet kuran Hititlerin milattan önce 8. yüzyılda esrarengiz bir şekilde tarihi kayıtlardan kaybolduğunu ifade eden Çınarcı, “Hititlerin aniden tarih sahnesinden çekilişlerinin altındaki gizemi araştırmak için Türkiye’ye gelen İngiliz Arkeolog Lisa, bir karavan kiralayıp tanınmış bir rehber olan Cuma’yla birlikte Anadolu topraklarında bir yolculuğa çıkar. Yolculuk uzadıkça Lisa ile Cuma arasında duygusal bir yakınlaşma başlar ve bu yakınlaşma zamanla tutkulu bir aşka dönüşür. Fakat Lisa’nın talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi her şeyi alt üst eder. Lisa’nın ölümünü bir türlü kabullenemeyen Cuma büyük travmalar yaşamaya başlar ve bu travmalar sonraki yaşantısında, telafisi olmayan büyük felaketlere zemin hazırlar” diye konuştu.