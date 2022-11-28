Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Emrah Çiftçiözü isimli genç, çizdiği resimleri yurt dışına satıyor.

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Emrah Çiftçiözü isimli genç, çizdiği resimleri yurt dışına satıyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden Emrah Çiftçiözü, çocukluğundan beri resime merak saldı. Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesini bitiren Çiftçiözü, profesyonel olarak resim çizmeye başladı. İlk önce karakalem çalıştığını ifade eden Çiftçiözü, “Şimdi ise insanların ilgisini daha çok çektiği için kuru boya tekniği üzerinde çalışıyorum. Bunun yanında karakalem, sulu boya, yağlı boya ve lavi teknik çalışmalarımız var ama en çok kuru boya üzerinde çalışıyorum” dedi.

Resim çizerken gerçek çalışmayı sevdiğini vurgulayan Çiftçiözü, “Bu da çocukluktan beri hayran olduğum Caravaggio’dan geliyor. Sürekli onun ışık-gölge, oran-orantı, kompozisyon olayıyla çok ilgilendim. Caravaggio’nun birçok kitaplarını okudum, resimlerini inceledim. Oradan da biraz özenti olabilir” ifadelerini kullandı.

8 yıldır profesyonel olarak çalıştığını ve ister istemez işin maddi boyutunu da ele aldığını belirten Çİftçiözü, “Sosyal medya platformunda yaklaşık 500 bin takipçimiz var. Popüler sanatçıları çizdiğimiz zaman, takipçilerimiz de kendi sayfalarında yer veriyorlar. Bu nedenle dünyanın her yerinden sipariş alabiliyoruz. Özellikle Belçika, Almanya ve Londra başta olmak üzere dünyanın her yerinden sipariş alabiliyoruz. Yaklaşık iki hafta önce çizdiğimiz Hadise’nin resmine, sosyal medyada yaklaşık 7 milyon izlenme oldu. Hadise’de kendi sayfasında buna yer verdi. Yine çizdiğimiz rahmetli Kemal Sunal’ın resmi şu anda oğlu Ali Sunal’ın evinde duruyor. Bu da bizlere ayrıca mutluluk veriyor” diye konuştu.

Ahmet Kaya başta olmak üzere hemen hemen bütün ünlülerin resmini çizdiğini aktaran Çiftçiözü, “Messi, Ronaldo, İcardi, Kemal Sunal, Şener Şen, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Hadise gibi hemen hemen bütün ünlüleri çizdim. Resim çizmek harika bir duygu. Resim çizdiğin zaman her şeyi unutuyor insan. Bu nedenle gençlerin resim olsun, müzik olsun, spor olsun bunlarla ilgilenmelerini istiyorum. Çünkü ufku genişletiyor” dedi.