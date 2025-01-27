Van’da müzik öğretmeni olarak görev yapan Arzu Zorer Üzan, 41 yıl önce seslendirdiği "Heybeler Bellerde" türküsüyle yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören türkü, Van yöresinin kültürel mirasının değerli bir örneği olarak dikkat çekiyor. 1984 yılında TRT ekranlarında yayınlanan ve Van yöresine ait en sevilen türkülerden biri olan "Heybeler Bellerde", otantik yapısıyla yıllardır müzikseverlerin gönlünde yer edinmeye devam ediyor. Arzu Zorer Üzan’ın seslendirdiği bu eser, sosyal medya platformlarında yeniden paylaşılmaya başlanarak büyük beğeni topladı.

İpekyolu ilçesindeki TEV İfakat Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Üzan, 41 yıl önce seslendirdiği türkünün sosyal medyada gördüğü yoğun ilgi üzerine eseri yeniden seslendirdi. Bu süreçte duygusal anlar yaşayan Üzan, türkünün Van kültürüne katkıda bulunmasından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

"Bu kadarını beklemiyordum"

Konuya ilişkin konuşan müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan, türküyü yıllar önce TRT ekranlarında bir etkinlikte seslendirdiğini ve o dönemde de büyük beğeni topladığını ifade etti. Türkünün 41 yıl sonra sosyal medyada yeniden gündem olmasının kendisini hem şaşırttığını hem de mutlu ettiğini söyleyen Üzan, "Bu etkinlik 1984 yılında TRT tarafından kayda alındı. Kültür ve Turizm Derneği’nin düzenlediği bir koro etkinliğiydi. Video bana ilk kez TRT’de Mansur Kaymak Hocam tarafından ulaştı. İlk gördüğümde çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Dünyanın en güzel hediyesini, çocukluğumu verdi bana. Video gerçekten çok ilgi gördü. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Daha önce de paylaşmıştım, ancak o zaman sadece Van genelinde ilgi görmüştü. Şimdi ise Türkiye genelinde, hatta dünyanın bazı ülkelerinden bile mesajlar alıyorum" dedi.

"İnsanın çocukluğunu görmesi harika bir his"

Videonun bu denli ilgi görmesinin sebebini eskiye duyulan özleme bağlayan Üzan, "Videodaki saflık ve masumiyet, insanlara geçmişteki duyguları yeniden hatırlatıyor. Bu yüzden çok gururlu ve mutluyum. İnsanın çocukluğunu görmesi gerçekten harika bir his. Biz o zamanlar farklı okullardan gelen öğrenciler olarak yalnızca dernek çalışmalarında bir araya geliyorduk. Oradan hatırladığım iki ya da üç kişi var, ancak diğerlerinden maalesef haberim yok" diye konuştu.

Üzan, eserin Mehmet Kürşad tarafından bestelendiğini ve Salih Turhan tarafından notaya alındığını belirterek, türkünün tescilli bir eser olduğunu vurguladı.

"Türkü kesinlikle Van’a aittir"

Tamamen Van kültürünü yansıtan bir türkü olduğunun altını çizen Üzan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkü, Van’ın yemeklerinden, kap-kaşığından, hatta o dönemde kullanılan eşyaların adlarına kadar her şeyi içinde barındırıyor. Sosyal medyada farklı illere ait olduğu söylense de bu türkü kesinlikle Van’a aittir."