Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından “BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada” projesi kapsamında Van’da U15 ile U17 Milli Takım kız seçmeleri yapıldı.

Van’da U15 ile U17 Milli Takım kız seçmeleri, İpekyolu Gençlik ve Spor Müdürlüğü 75. Yıl Sahasında yapıldı. İkinisan Şengençler Spor Kulübü, Bitlis Kadın Futbol Spor Kulübü, Muş Yağmur Spor Kulübü, Trabzonspor 1967 Erciş Spor, Van Büyükşehir Belediyespor ile okullardan toplam 45 kadın futbolcu katıldı. Futbol yeteneklerini sergileyen kızların performansı büyük ilgi gördü.

U19 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, Kadın Milli Takımlar Antrenörü Tuğçe Mercan ve TFF Van Bölge Sorumlusu Oya Kali gözetimde yapılan seçmelerde, iki takıma ayrılan sporcular çift kale maç oynayarak değerlendirmeye alındı.

Seçmeler sonrası değerlendirmede bulunan U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, seçmelerle yetenekli öğrencileri tespit ederek milli takım kadrosuna dahil etmek istediklerini söyledi. Futbolcuların heyecanına ortak olduklarını ifade eden Demirbağ, " TFF olarak oyuncu havuzunu geliştirmek, onlarla buluşmak, onları tanımak için buradayız. Bölge seçmelerinde hedefimiz 2009-2010-2011 ve 2012 doğumlu çocuklarımızın burada performanslarını görmek ve takip etmektir. Topa yatkınlıklarını teknik açıdan değerlendirmek, taktiksel açıdan topa sahip olmadıkları anlarda neler yapılabilirler onları gözlemlemek ve yine fiziksel durumlarını gözlemleyerek aslında milli takımlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli takım kadromuza dahil etmektir. Çeşitli kulüplerimizden, okullarımızdan, sporcularımızla birlikte bir bölge seçmesi organizasyonu gerçekleştirdik. Toplamda 45 sporcu bugün sahada ter döktü. Biz de onların bu heyecanlarına ortak olduk. Bizim için keyifli, onlar için de heyecanlı ve güzel bir gün oldu" dedi.

Seçmelerde ter döken sporculara TFF Van Bölge Temsilciliği tarafından yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.