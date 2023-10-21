Van Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail’in saldırılarını kınamak ve Filistin’e destek vermek için “sessiz oturma eylemi” başlattı.

Van’da faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşların kadın kolları tarafından oluşturulan Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde düzenlenen oturma eyleminde İsrail saldırıları kınandı. İsrail’in kadın ve çocuk ayrımı yapmaksızın gerçekleştirdiği katliamlar, Yukarı Nurşin Camisi’nde gerçekleştirilen basın açıklaması ve oturma eylemiyle protesto edildi. İnisiyatif adına basın açıklamasını okuyan Yıldız Doğan, vicdan sahibi STK’ların kadın temsilcileri ve anneler olarak İsrail’in Gazze Şeridi’nde 15 gündür sürdürdüğü katliama dur demek için toplandıklarını belirtti. Kendileriyle aynı duyguları paylaşan herkesi İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını bir an önce durdurması için harekete geçmeye davet ettiklerini ifade eden Doğan, “Gazze Şeridi’ne yönelik yıllardır süren bombalı saldırılarda sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oyun oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadethaneleri, insanın en güvenli sığınağı olan evlerinde aileleri, en çok da kadın ve çocukları hedef aldı. Ve maalesef Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Gazze’de devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor. Bu sürecin son halkası olarak Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği katliamlarda yine yüzlerce kadın ve çocuk işgalcilerin açık hedefi oldu. 17 Ekim Salı gecesi İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalaması sonucu büyük bir kısmı çocuk ve kadınlardan oluşan 500’den fazla insan katledildi. İşgalci İsrail, daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanenin bahçesinde oyun oynayan, yemek yiyen ve savaş ortamında yaşama tutunmaya çalışan masum çocuk ve kadınları vahşice katletti. Anneler ve babalar çocuklarının paramparça olan cesetlerini toplayıp poşetlere koyarak defnetmek zorunda kaldı” dedi.

Kadınlar, okunan basın açıklamasının ardından oturma eylemine geçti.