Vanlı bir hayırsever, İsrail saldırılarından etkilenen Gazze halkı için 320 bin lira değerindeki aracını bağışladı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani dram, Türkiye’de duyarlı vatandaşları harekete geçirmeye devam ediyor. Van’da yaşayan bir hayırsever, bölgedeki yıkımı ve mağduriyeti görünce ailesiyle birlikte örnek bir karar aldı. 320 bin lira değerindeki aracını Gazze’de sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır kent gibi insani yardımları organize eden Van Umut Kervanı Derneği’ne bağışladı.

Konuya ilişkin konuşan Van Umut Kervanı İnsanı Yardım Derneği Başkanı Sedat Vatan, Gazze’ye yönelik yardımlarının devam ettiğini belirtti. Hayırseverlerin desteğiyle bölgeye temel gıda malzemesi ulaştırdıklarını ifade eden Vatan, "Şu an hızla devam eden bir çadır kentimiz var. İlk iki etabı tamamladıktan sonra, yoğun ilgi nedeniyle üçüncü ve dördüncü etaplara geçtik. Üçüncü etabı tamamladık ve şu an dördüncü etabı da bitirmek üzereyiz. Bunun yanı sıra Gazze bombardımanında büyük zarar gören bir hastanenin diyaliz bölümünü de yaptırıyoruz. Ayrıca, yakın zamanda bayan kardeşlerimiz ziynet eşyalarını Gazze’ye bağışlamıştı. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi ise hayırsever bir kardeşimiz, tamamını Gazze’ye bağışlamak üzere aracını bağışladı. Bu aracın güncel piyasa değeri 320 bin TL’dir. Dileyenler araca ek bağışta bulunarak Gazze’ye daha fazla destek sağlayabilir. Tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dedi.